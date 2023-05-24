Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adil Serdar Saçan#Vefat#Eski Emniyet Müdürü
Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 21:32

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eski müdürlerinden Adil Serdar Saçan 1962 yılında Erzurum'da doğdu. 18 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Saçan, 1998'de kurulan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 yıl müdürlük yaptı.

Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi. 15 Ocak 2010'da tahliye edilen Saçan, 2011 yılında, Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi. Saçan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Serdar Saçan#Vefat#Eski Emniyet Müdürü

BAKMADAN GEÇME!

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik
Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık