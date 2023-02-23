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Eski DSP milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu

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#DSP#Osman Kılıç#Vefat
Eski DSP milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 17:56

Eyüpsultan’da eski Demokratik Sol Parti milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç'ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Kılıç'ın cenazesi yarın öğle namazı ile birlikte Sultan Ahmet Camii'nde kılınacak. 

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Demokratik Sol Parti (DSP) Eski Milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerindeki evine gitti. 68 yaşındaki Osman Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirlerken ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Eski milletvekilinin cenazesi işlemlerin ardın morga götürüldü. 

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"KALP KRİZİNDEN VEFAT ETMİŞ"

Eski milletvekilinin arkadaşı Ramazan Kayuk "Uzun süredir dostumdur, arkadaşımdır, birlikte işte yaptık. Hepimizin başı sağolsun, nur içinde yatsın. Biraz önce kızından öğrendim dün akşam kalp krizinden vefat etmiş. Cenazesi yarın öğle namazı ile birlikte Sultan Ahmet camiinde kılınacak. Çok değerli bir dostumuzu kaybettik" dedi. 

 

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#DSP#Osman Kılıç#Vefat

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