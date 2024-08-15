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Eski dizi oyuncusu Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralandı

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#Adana#Dizi#Silah
Eski dizi oyuncusu Adanada silahlı saldırıda ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 17:42

Adana'da daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner (46), çorbacıda otururken yüzünü şapkayla gizleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ameliyata alınan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı biri geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner’i sırtından vurup, kaçtı. Tümer Adakaner, kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Eski dizi oyuncusu Adanada silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay yerine gelen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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#Adana#Dizi#Silah

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