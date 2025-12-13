×
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez rektör oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Görmez getirildi.

Diğer isimler ve atandıkları kurumlar ise şöyle:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözlü, Altınbaş Üniversitesi: Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi: Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi: Prof. Dr. Rasim Akpınar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Uslu, Uşak Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Demir.

İNCİ HOCA’NIN YERİNE AÇIKGÖZLÜ GELDİ

Geçtiğimiz ekim ayında kansere yenilerek hayata veda eden Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin yerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözlü, sanatçı kişiliğiyle tanınıyor.

