Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez rektör oldu

Diğer isimler ve atandıkları kurumlar ise şöyle:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözlü, Altınbaş Üniversitesi: Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi: Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi: Prof. Dr. Rasim Akpınar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Uslu, Uşak Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Demir.

İNCİ HOCA’NIN YERİNE AÇIKGÖZLÜ GELDİ

Geçtiğimiz ekim ayında kansere yenilerek hayata veda eden Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin yerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözlü, sanatçı kişiliğiyle tanınıyor.