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Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM'de tören

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#Ankara#TBMM#Dışişleri Bakanı
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMMde tören
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 13:27

Ankara'da dün hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve 22'nci, 23'üncü dönem Düzce Milletvekili Yaşar Yakış (86) için TBMM'de tören düzenlendi.

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Yaşar Yakış, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Yakış için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek katıldı. Yaşar Yakış'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Yakış'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMMde tören

Meclis'teki törenin ardından Yaşar Yakış'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi. Yakış’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çuhallı Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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#Ankara#TBMM#Dışişleri Bakanı

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