Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti

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Evli ve bir çocuk babası Yakış’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de TBMM’de düzenlenecek törenin ardından memleketi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde toprağa verilecek. 1938 yılında Akçakoca’da doğan Yaşar Yakış, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine başladı. İlk yurtdışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu Muavin Konsolosluğu’na atandı. Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliği’nde çeşitli görevler üstlendi.

1992-1995 yıllarında Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Yakış, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu ve ardından AK Parti kurucu üyesi olarak siyasete atıldı.

DÜZCE MİLLETVİKİLİ SEÇİLDİ

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3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi. 18 Kasım 2002 tarihinde de dışişleri bakanı olarak atandı. 19 Kasım 2002 ile 14 Mart 2003 tarihleri arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış’ın Ortadoğu’ya ilişkin çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan ‘Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Sorunları’ adlı bir kitabı bulunuyor.