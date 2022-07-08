Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

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Dışişleri Bakanlığında 1949-1991 yılları arasında müsteşar ve büyükelçi görevlerinde de bulunan İlter Türkmen, yaşa bağlı nedenlerle 6 Temmuz'da 95 yaşında hayatını kaybetti. Türkmen için bugün öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Törende Türkmen'in eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, iş insanı ve sanayici İnan Kıraç, gazeteci Fatih Altaylı, Türkmen'in yakınları ve sevenleri katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

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Türkmen’in eşi Füsun Türkmen, "Söz günü değil, duygu günü. Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik. Ülkemiz de öyle. Herkes çok vefalı bize destek oluyor. Yaşı çok ileriydi. Muhtelif rahatsızlıkları vardı. 2 senedir artık hep yatıyordu, yavaş yavaş söndü" dedi.

Türkmen’in oğlu Güner Türkmen ise, "Babamı herkes bir devlet adamı olarak, büyükelçi olarak tanıyor. İnsan olarak da çok kıymetli bir insandır. Baba olarak da tarif edilmez. Sevgiyle uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Türkmen, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedildi.