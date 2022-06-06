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Eski DGM Başsavcısı Demiral vefat etti

#Nusret Demiral#Haydar Kutlu#Nihat Sargın
Eski DGM Başsavcısı Demiral vefat etti

Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Demiral, Türkiye Birleşik Komünist Partisi liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın; hayali ithalatçı Kemal Horzum ve DEP’li milletvekillerinin davaları; Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri ve Sivas Madımak katliamı davası gibi birçok kritik dosyada savcılık görevini yürüttü. Demiral emekli olduktan sonra MHP’den siyasete girdi. 1995’teki genel seçimlerde milletvekili adayı oldu. Seçim sürecinde “Ezan Türkçe okunsun” diyerek dikkatleri üzerine çekti. MHP baraj altında kalınca yönetim, Demiral’ın bu çıkışının partiye zarar verdiğini düşündü ve kendisini disiplin kuruluna sevk etti. Bu süreçten sonra Nusret Demiral aktif siyaseti bıraktı.

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#Nusret Demiral#Haydar Kutlu#Nihat Sargın

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