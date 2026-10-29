Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "1991-1992 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan eski Devlet Bakanımız Sayın Ünal Erkan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Erkan, 1942 yılında Erzurum'da doğdu. Polis Akademisinden mezun olan Erkan, Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser muavini olarak göreve başladı.

Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yapan Erkan, 1980'de Ankara Emniyet Müdürlüğüne, 1984-1988 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. 1988'de Edirne Valisi olan Erkan, 1991'de Emniyet Genel Müdürlüğüne, 1992 yılı başında ise Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine atandı.

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Kasım 1995'te milletvekili seçimlerine katılmak amacıyla görevinden ayrılan Erkan, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden (DYP) Ankara milletvekili seçilerek, TBMM'nin 20. Dönemi'nde görev aldı.

Erkan, seçimlerin ardından Mesut Yılmaz tarafından kurulan 53. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Daha sonraki yıllarda DYP'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) katılan Erkan, burada Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği görevlerinde bulundu.