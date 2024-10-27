Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Sevigen'den Özgür Özel'e tepki: Türkiye kumar masası değil

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Mehmet Sevigen'in CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şunlar oldu:

Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu bedeli ödeyenlere Türkiye'yi yönetenlerin saygı duyması gerekir. Şehidimize Allah'tan rahmet sevenlerine sabır diliyorum.

Bizim sınırlarımızda bir terör örgütü var, Suriye'de ABD eliyle büyüyen, beslenen, eğitilen ve onlara devlet kurma imkanı verilen PKK/PYD var. İçeride birlik içinde olalım diyor Tayyip Bey. Bu bakımdan dış tehlikenin bu olduğuna inanıyorum. Devlet aklının bildiği önemli şeyler var ki Devlet Bey de çıkıp Öcalan'la ilgili bu açıklamaları yaptı.

DEVLET BEY BU KONUŞMAYI NEDEN YAPTI, BİLMELİYİZ

Bir bebek katilinin TBMM'de konuşturulması toplumu yaralayan bir olay ama Devlet Bey bu konuşmayı neden yaptı bilmeliyiz. PYD'ye izin veriyor muyuz ki PKK silah bırakacak. Millete bunu anlatabilirsek millet sonuna kadar buna arka çıkar. Bilgi vererek ve arkamıza güç alarak yapacağız.

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ESAS PROBLEM ABD VE İSRAİL

Ana muhalefet bile el yükselterek bir adım öne çıktı. Bunu da yanlış görüyorum, Türkiye bir kumar masası değil ki. CHP bunun dışında kalmayayım diyor. Barış sürecini destekleyenlerden biriydim. Cumartesi annelerinin gözyaşı duracaksa tabii ki en öne çıkarız. Türkiye içinde bulunduğumuz sıkıntıyı bilse çok rahat halledeceğiz. ABD ve İsrail esas problem.

Terörle ya müzakere edilir ya da mücadele edilir. Ahmet Türk bile 'Kürtler bu işin silahla çözülemeyeceğini anladı' diyor. Buradan Esad'a tarihi çağrım var; Türkiye'nin uzattığı eli sıkması lazım. Tutmazsa Suriye 4'e 5'e bölünecek, Suriye kalmayacak. Esad'ın tek kurtuluşu Türkiye'nin elini tutmasıdır.

TUSAŞ, Tayyip beyin evladı gibidir. 5 kardeşimiz şehit oldu. Güvenlik safiyetlerine daha çok dikkat etmeliyiz.