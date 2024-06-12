Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen: Sorunlar beraber çözülebilir

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Sevigen, konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

O dönemde liderler televizyona çıkar karşılıklı tartışırlardı. 2002 seçimlerinde de sayın Baykal ve sayın Erdoğan karşılıklı çıkarak düşüncelerini söyledi. 2002’de sayın Erdoğan yasaklıydı, biz yasağın kaldırılmasını sağladık. Parti içinde bize karşı çıkan gruplar oldu.

Bu görüşmeleri çok doğru buluyorum. Birleşeceğiz ama düşüncemizi değiştirmeyeceğiz. Halk bize kredi verdi ama bizim AK Parti’ye vermememiz lazım. İki taraf da kazanıyor.

ERDOĞAN-BAYKAL GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: KUTLAMAYA GİDEN İLK BİZ OLMUŞTUK

2002’de AK Parti kazandığında ilk biz gittik. Tayyip Bey seçimi kazanınca Baykal’la ziyarete ettik. Halkın çok önemli değerleri var onlara dokunmayın dedi Baykal. Laiklikle ilgili uyarılar yaptık. Tayyip beye toplumun değerlerine dokunmayın dedik. Kutlamaya giden ilk biz olmuştuk.

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Özgür Özel siyasette dengeyi kurdu, barışı sağladı. Siyaseti çok iyi biliyor.

SORUNLAR BERABER ÇÖZÜLMELİ

EYT yüzünden emeklilere zam yapılamıyor. Sorunlar beraber çözülebilir. Özgür Bey ve Tayyip Bey konuşarak anlaşabilir. Mehmet Şimşek’le konuşabilirsin dedi.

CHP kendi düşüncesi ile yerinde kalsın. Karşında rakip olmayınca demokrasi olmaz. Emekliden yana dar gelirliden yana olacağız. Kemal beyden rica ediyorum konuşmasın.

İşi siyasete bıraksınlar çözülür. Sıkı yumruklar açıldı tokalaşmaya başladılar. Ne kadar gerilmişiz ki bunlara ihtiyacımız var. Tokalaştılar mı? Yüzler gülüyor muydu? Özgü Bey estetik yaptırdı mı? Atanamayan öğretmenler, asgari ücret, çıraklık yasası gibi sorunlar var.

İmamoğlu sessiz ve derinden gidiyor. İmamoğlu’nun aklında cumhurbaşkanlığı var. İki lider toplum adına bir şey yapmazsa İmamoğlu onları geçer