Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen: Hükümet ve muhalefetin iş birliği çok faydalı

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Eski Devlet Bakanı Sevigen'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim karşımızda İsrail’den ziyade ABD olduğunu görmek gerekiyor. Meclis 8 Ekim’de toplanacak, brifing olacak. Türkiye açısından çok önemli. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Diğer ülkelerin bize saldırmaları normal. Diğer ülkelere bağımlığımız kopuyor. Silah sanayi açısından bağımlıydık, şimdi kendi ayaklarımızın üzerindeyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. İsrail bize yaklaşamaz. Meclis'te yeni tezkere oylanabilir. Güney sınırındaki teröristler İsrail Taşeronu. İsrail halkını ayırmak lazım. Benim için vatanım önemli. Hükümet ve muhalefetin iş birliği çok faydalı. İnsanlık ittifakı Türkiye'nin geleceğidir. Normalleşme demek CHP'nin AK Parti'ye benzemesi değil. Siyasette düşman yok rakip vardır.