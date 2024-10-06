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Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen: Hükümet ve muhalefetin iş birliği çok faydalı

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#TBMM#Gazze#İsrail
Eski Devlet Bakanı ve CHPli Mehmet Sevigen: Hükümet ve muhalefetin iş birliği çok faydalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 09:21

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen CNN TÜRK'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sevigen, 'Benim için vatanım önemli. Hükümet ve muhalefetin iş birliği çok faydalı. İnsanlık ittifakı Türkiye'nin geleceğidir.' dedi.

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Eski Devlet Bakanı Sevigen'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim karşımızda İsrail’den ziyade ABD olduğunu görmek gerekiyor. Meclis 8 Ekim’de toplanacak, brifing olacak. Türkiye açısından çok önemli. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Diğer ülkelerin bize saldırmaları normal. Diğer ülkelere bağımlığımız kopuyor. Silah sanayi açısından bağımlıydık, şimdi kendi ayaklarımızın üzerindeyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. İsrail bize yaklaşamaz. Meclis'te yeni tezkere oylanabilir. Güney sınırındaki teröristler İsrail Taşeronu. İsrail halkını ayırmak lazım. Benim için vatanım önemli. Hükümet ve muhalefetin iş birliği çok faydalı. İnsanlık ittifakı Türkiye'nin geleceğidir. Normalleşme demek CHP'nin AK Parti'ye benzemesi değil. Siyasette düşman yok rakip vardır.

Eski Devlet Bakanı ve CHPli Mehmet Sevigen: Hükümet ve muhalefetin iş birliği çok faydalı

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#TBMM#Gazze#İsrail

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