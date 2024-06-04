Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen: Barıştan Türkiye kazanıyor

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Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Sevigen, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı

(Yunus Paksoy'a FETÖ saldırısı) Öncelikle geçmiş olsun, yalnız size değil bütün Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Orada yandaki binalar için bile bunlardan izin almak gerekiyor. 3-4 gün içinde Gülen'in öldüğünü açıklarlarsa şaşırmayın. Kendi içlerinde mücadele var.

Böyle bir olaya bütün muhalefetin sahip çıkması bu yumuşamanın basın üzerindeki etkisidir.

MECLİS'TE GÜNDEME GELMELİ

Terör örgütü ile mücadele eden basın emekçisinin bütün siyasi partiler tarafından bir deklarasyon ile inşallah gündeme gelir. Bu kadar ayrışmanın olduğu noktada yumuşama için fırsattır.

Son dönemde ilk kez koruyup kollamadan ayrılıp ciddi bir tavır sergilediler. Orası da boşalmış galiba. Herhalde cenazesini başka bir yere götürdüler. Öyle düşünüyorum. Açıklamıyorlar çünkü içlerinde bir anlaşma sağlanamamıştır.

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SİYASETTE YUMUŞAMA DÖNEMİ

Biz bunu yıllardır konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı bizim rakibimiz değil, gidin konuşun deyince bize neler söylüyorlardı. Yumuşamak şart diye bağırmıştık. İnsanlar, 'yukarıdakiler birbirine yakınlaştıysa biz neden yakınlaşmayalım' demiştir. CHP önemli bir başarı elde etti, ben olsam erken seçim isterdim. Barıştan Türkiye kazanıyor. Kavga ederek insanların sorunlarını çözemeyiz.