Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen: Barışmak istiyorlarsa silah bırakacaklar

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Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Sevigen, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı...

(DEM Parti'nin İmralı ziyareti) Metinde ne olduğu çok anlaşılamadı. Siyasi partilerle görüşme yapacaklar. Bazı siyasi partiler kabul etmeyebilir. CHP bu konuda çok açık. Biz yıllardır beraber yaşıyoruz, gelin kardeşim kavga etmeyelim. Önce biz kendi içimizdeki barışı sağlamamız lazım. Bizim içimizde büyük bir kavga yok.

"ÖCALAN'IN YPG ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR"

Bana göre Abdullah Öcalan'ın Kandil'den çok YPG üzerinde etkisi olur. Suriye'nin yeni devlet başkanı PKK'nın silahlı örgütleri çekip gidecekler diyor. Burada 3 ayak var; İmralı var, Kandil var ve Suriye var.

"BARIŞMAK İSTİYORLARSA SİLAH BIRAKACAKLAR"

Gerçekten barışmak istiyorlarsa silahları bırakacaklar. Silahı bıraktıktan sonra Türkiye onlara el uzatır. Terör örgütü ile pazarlığa girilmez.