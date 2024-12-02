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Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu, 82 yaşında hayatını kaybetti

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#Ömer Barutçu#Bakan#Devlet Bakanı
Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu, 82 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 14:58

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek. Barutçu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu.

Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu, 82 yaşında hayatını kaybetti

Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki tören sonrasında öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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#Ömer Barutçu#Bakan#Devlet Bakanı

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