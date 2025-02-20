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Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

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#Ali Doğan#Cenaze#İstanbul
Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 15:34

Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

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Eski Devlet Bakanı, 20. ve 21. dönem Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş milletvekili Ali Doğan, kanser tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

Ali Doğan için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi katıldı. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ali Doğan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Ali Doğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

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#Ali Doğan#Cenaze#İstanbul

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