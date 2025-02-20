Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

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Eski Devlet Bakanı, 20. ve 21. dönem Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş milletvekili Ali Doğan, kanser tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ali Doğan için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi katıldı. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ali Doğan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Ali Doğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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