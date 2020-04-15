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DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:02,Son Güncelleme:

Eski dekan Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak Corona Virüsten hayatını kaybetti

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Eski dekan Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak Corona Virüsten hayatını kaybetti
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İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, Corona Virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Azrak, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Azrak, 87 yaşındaydı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi.

 

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