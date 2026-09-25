Eski danışmanı Türk işinsanı ile evleniyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

42 yaşındaki Habba, 2021-2024 yıllarında Trump’ın avukatlığını yapmıştı. Trump’ın ikinci başkanlık döneminde danışman olarak görev alan Habba, daha sonra New Jersey Bölgesi geçici federal başsavcılığına getirildi ancak atamasının hukuka aykırı bulunmasının ardından görevinden ayrılmıştı.

MILLER HOLDİNG’İN CEO’SU

29 yaşındaki Turhan Mildon ise aile şirketi Miller Holding’in CEO’su durumunda. Şirketin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki iştiraki Milvest, 2021’den bu yana yaklaşık 1 milyar dolarlık inşaat projeleri üstlendi. Bunlar arasında Kinşasa Finans Merkezi ve spor kompleksi bulunuyor. Şirket ayrıca Kisangani’de yaklaşık 67 milyon dolarlık İHA üssünün inşasını üstlendi. Mildon’un ticari faaliyetleri Venezuela’ya da uzanıyor. Şirketi Vencement, ülkedeki 10 çimento fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi için Venezuela yönetimiyle anlaşma yaptı. Mildon, evliliğinin siyasi bir motivasyon taşımadığını söyledi.

Haberin Devamı

ÇORUM FK’NIN ASBAŞKANI

Turhan Mildon, bu sezon Süper Lig’e yükselen Çorum FK’da asbaşkanlık görevini de yürütüyor.