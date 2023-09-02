Eski damat evi basıp dehşet saçtı

Haberin Devamı

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez, eski kayınvalidesi Sadet Ölmez (60) ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez’e (30) ateş açtı. Mislina Ölmez ile annesi hayatını kaybederken, Kübra Ölmez yaralandı. Oğuzhan Kuşat daha sonra kendi yaşamına son verdi.

UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşandığı ancak Oğuzhan Kuşat’ın eski eşini tehdit etmeye başladığı iddia edildi. Mislina Ölmez’in şikâyetçi olduğu ve 20 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.