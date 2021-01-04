Uğur Samet AVCI-Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
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Eski damat dehşeti! Kayınvalidesini ve kayınbiraderini ağır yaraladı
Silivri'de bir tekstil mağazasına gelen şahıs, eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, 2 ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan saldırganı yakalama çalışması devam ediyor.
Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde işyerine gelen kişi eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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