Eski damadını öldürüp cesedini varile koydu

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İstanbul’da Uğur Kahraman (30) ile eşi Ezgi A. 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki kızının velayetini babaya verdi. Boşandıktan sonra Adıyaman’a yerleşen ve yeniden evlenen Ezgi A. geçen yıl intihar ederek yaşamına son verdi. Kahraman’a 26 Nisan’da ulaşamayan babası, polise kayıp başvurusu yaptı, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

KAMERADAN BELİRLENDİ

Telefon kaydı ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Uğur Kahraman’ın o gün eski kayınpederi Hüseyin Sezer ile buluştuğunu saptadı. Buluşmanın ardından da Sezer’in evine gittikleri belirlendi.

Gözaltına alınan Hüseyin Sezer, sorgusunda ısrarla eski damadının kayıp olmasıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak sorgunun son günü “Torunlarımın velayeti onda olduğu için arada görüyordum. Torunlarımı göstermemekle tehdit edince tartıştık. Silahla öldürdüm. Cesedini varile koydum. Varili bir süre bahçemde sakladım. Daha sonra varili, ailemin Pendik’teki evinin asansör boşluğuna koydum” itirafını yaptı. Polis, Kahraman’ın cesedini varilin içinde buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp’a götürüldü. Emniyet’in ardından adliyeye çıkarılan Hüseyin Sezer, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Kızımı öldüren uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu ve torunlarımın namusu için işledim” dedi.