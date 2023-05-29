Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Kemal Bey'e güven duyulmuyor

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Sevigen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Keşke şaşırsaydım. Yıllardır CHP'ye emek verdik ama birkaç kişinin hatasıyla insanların umutlarını elinden aldık. Ben CHP'liyim. Bu parti bana vekillik, bakanlık verdi. İstiyorduk ki iktidar olalım. Hayalimiz hep böyleydi ama Kemal bey bizim hayallerimizi elimizden aldı. Kendimize de kızgınlığımız var Kemal beye de. Dün gece banklarda yatan çocukları görseydiniz, Kemal bey gitti sıcak yatağında yattı. Çünkü Kemal bey CHP'li değil ki. Geçen seçimden daha düşük oy aldık. Emek vermenin, kavga etmenin farkında değil. Tayyip bey nasıl motive etti. Hizmetlerini, çalışmalarını anlattı; bu ülkeyi ben yönetirim dedi. Kemal bey kendini ön plana attı.

Altılı masayı kim bir araya getirdi, orada altılı masa var mı? Kemal beyi arkadan vuran onlar oldu. Kemal beyi yalnızlaştırdılar. Çıkıp kendi illerinde dolaşsalardı. Kemal bey kendi illerinde onları ikiye katladı. Burada bizim kızgınlığımız. Eline bir kağıt alıyor önüne gelenle imzalamaya gidiyor. Ülkeyi yönetmeye talip olan Ümit Özdağ'ın önüne kağıt alıp gider mi? Zaten Güneydoğu'da vatandaşlar oy vermiş, onları küstürmenin ne anlamı var. Burada güven kazandı. Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun bir tek oyu yok. Çocuklarının geleceğini sana emanet ediyorlar. Biz mücadele etmeden Kemal beye teslim ettik.

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HALK GÜVEN DUYMUYOR

Halkı anlayamadık biz burada. Güven duymuyorlar. Meral hanım lütfen aday olmayın demişti. Siz aday olursanız iyi parti seçmeni size de bize de oy vermiyor, demişti.

1 sene 1 buçuk sene önce kamuoyu yoklaması yapılıyordu. Kemal bey 4., 5. çıkıyordu. Sağ seçmeniz, bizim seçmenimiz Kemal beye oy vermez, ittifak kuralım kendimiz dediler bunu Ali babacan bozdu. Avrupa'nın bize saldırdığı dönemde, Amerika'nın karşımızda olduğu dönemde kendi hırsımıza yenildik.

Kılıçdaroğlu kendi arkadaşlarına güvenmedi. Oğan'ın aldığı oy Muharrem beyin oyu idi. Muharrem beyi bir tarafa dışladı. Eski başkanları bir toplayabilseydi. Önüne gelene bol keseden dağıttı. Toplum böyle laçkalık olmaz dedi. Kaybetmenin tek nedeni bu hırsıdır.

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İstifa etsin demiştim. Yerel yönetimleri de kaybetmeyelim, bütün feryadım bunadır. Kendi koltuklarını korumak için Kemal beye gaz verdiler. Milletin koltuğu ne olacak. Türkiye'nin ikiye bölündüğüne inanmıyorum. Bir seçim biter başka seçim başlar. Sakın millet birbirine küsmesin. Bugün siyaset konuşmasın insanlarımız birbiri ile. Başörtülülere yapılan cumhuriyet kadınlarına yapılacak gibi algı yapılıyor.

Bu topluma muhalefet korku veriyor. Kimse korkmasın. Endişe duymasınlar. Korku imparatorluğu yaymaya kimsenin hakkı yok. Bu seçimi halk vermiş.

Herkes kendi mücadelesini yaptı. Mücadelenin sonu kazanmaktır. Genel başkansınız diye orada mücadele ediyorsunuz. Altılı masa etrafındakilerin hiçbiri mücadele etmedi. O 40 vekil istifa etsin gitsin. 5tane daha vekil verin de grup kuralım diyor. Nasıl yüzsüzlük bu. 40 haramiler geldi çöktüler partiye. Kendi aralarında yereler yönetime kadar bu altılı masayı bozmayalım birkaç belediyeyi biz alalım diyorlarmış. Bunu yaparlarsa gök kubbeyi başlarına yıkarız. HDP ile işbirliği yapmalarında bir şey görmüyordum ama onlar da terör örgütü ile arasına mesafe koyacak. Biz Türk milleteyiz. İkinci turda doğuda katılım düştü, çünkü Ümit Özdağ ile imzaladığı o kağıt yüzünden.

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Bir tarafta kurt işareti bir tarafta zafer işareti yapacaksın. Kemal bey ve etrafındakilerden ricam lütfen istifa etin. Kemal beyin aldığı oy Muharrem beyin aldığı oy kadar.

Kemal beyin istifa etmesi lazım. Sokağa çıkamaz. Bu hırs niye. Gencecik arkadaşlar var biri çıkar. Türkiye'nin geleceğini peşkeş çekiyorlar. Biraz da sosyal demokratlar yönetsin. Ben CHP'ye çok emek verdim. Ben dünyanın en şanslı siyasetçisiyim. Ecevit Baykal ile yan yana çalıştım. Benim hizmet edeceğim tek yer ülkem. Kemal bey 25 milyon bana oy verdi diyor, siz olmasanız da oy verirlerdi.

Binlerce twit alıyorum, sabaha kadar uyuyamadım. Bedavadan cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı, milletin tepkisi bunaydı. Gördüğü her partiye koşuyor. Sen CHP'nin genel başkanısın dünyaya meydan okuyacaksın. Kişiliğini korusana. Seçim bitti, Tayyip bey ilk olarak deprem bölgesine gitti. Biz nereye gittik, babala tv'ye gittik. İnsanlar bana dokunsun diyor. Hatay'da birinci parti iken ikinci parti olduk. Neler söylendi depremzedelere. Ben onlara isim bile bulamıyorum. Yardım ettiklerine de inanmıyorum. Dalga geçenlere oturun oturduğunuz yerde, terbiyesizler, o halk bizim halkımız diyecekti.

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Masaya yumruklarla vurdu, bu nasıl sakinlik. O koltuğun önünü açmıyor. Etrafındakiler sen gidersen biz yanarız diyor. Delegeleri toplamak için zamanı mı diyorlardı. Ama bir hazırlık yapılacak. Daha tepki görmediler, sokağa çıkmadılar. Kucağında bebekle gelen insanları biliyorum, onlar hesap soracak.

Kemal beyi destekleyen kanallar, sandıklar açılmaya başlayınca eleştirmeye başladılar. Hepsi sınıfta kaldı. CHP'nin mağlup olmasının nedeninin yüzde 50'si bunlardır.