Eski CHP'li Atilla Kart'tan referandum iddiası: Kılıçdaroğlu dava açmamı engelledi

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CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Şimdi de CHP'li Atilla Kart'ın 2017’deki referandum iddiası gündemde. CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, Atilla Kart’ın iddialarını ve CHP kanadından gelen yanıtları aktardı:

CHP'de geçmişe çıkışlar gündemde. Atilla Kart, YSK'nın 2017’de anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oyları geçersiz sayması üzerine CHP adına AİHM’e götürülmesinin engellendiğini iddia etti.

CHP’Lİ TEZCAN: BİZ ONA İÇ HUKUKTA VEKALET VERDİK

Ve Atilla Kart’ın sözlerinin odağındaki dönemin CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan da suçlamaları reddetti. Bir gazeteye konuşan Tezcan, “Biz ona iç hukukta dava açması konusunda vekalet verdik. Sonuç alamayınca AİHM’e gitmek istedi. Biz zaten AİHM için ciddi bir hukuk heyeti oluşturmuştuk. Hukukçular AİHM’e ikinci bir dava açılmasının uygun olmadığını söylediler. Biz de isterse kendi adına dava açabileceğini söyledik.” Diye konuştu.

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ÖZEL PARTİNİN HUKUKÇULARINI İŞARET ETTİ

Dün Kurultay’da adaylığını açıklayan grup başkanı Özgür Özel de bu konuyu değerlendirdi. O dönem parti hukukçularının kendilerine, partinin kurumsal kimliği ile yapılmış bir başvurusu olduğu için o başvurunun zayıflatılmaması iddiası ile vazgeçmişmiş” dedi ve “Partinin hukukçularının bize söylediği bu” ifadelerini kullandı Özgür Özel.