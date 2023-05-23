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Eski CHP'li Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu seçilirse verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez

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#CHP#Abdüllatif Şener#Kemal Kılıçdaroğlu
Eski CHPli Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu seçilirse verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 16:21

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde kanun çıkarıp bütçe yapamayacağını, verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Şener, yaptığı açıklamada "Millet ittifakının en büyük iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal. Kanun çıkaramaz, bütçe yapamaz" dedi.

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Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı NTV canlı yayınında seçim gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Abdüllatif Şener, “Kılıçdaroğlu Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda iken verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez.” dedi.

Şener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Denge denetim mekanizmalarının kurulup kurulmaması açısından bu sistemde hassasiyet var. Cumhurbaşkanı ile ikisi aynı partide olursa yönetimde istikrar sağlanıyor. Önceki iktidarda hem Meclis'te AK Parti çoğunluktaydı hem de Cumhurbaşkanlığı onlardaydı ve yönetimde istikrar vardı. Ama sistemde denge denetim mekanizmaları yoktu. Yürütme denetlenemiyordu. Sorumsuz bir yönetim anlayışı vardı.

PARLAMENTER DEMOKRASİ ARTIK HAYAL OLUR

Cumhurbaşkanı bir partide meclis çoğunluğu bir partide olursa denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor fakat bu sefer yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda iken Kemal Bey'in seçimi kazanması ile verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez, Meclis'ten hiçbir kanunu geçiremez, Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Mali ekonomik politikaları uygulayamazlar. Neden, vergi çıkaramazlar, bütçe çıkaramazlar. Hatta bürokrat ataması yapamazlar. Çünkü atama ile ilgili usul esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değil kanun ile belirlerler, en önemli bürokratlarının atanması için meclis onayı istediği takdirde Cumhur ittifakı en önemli bürokratını atayamaz. Yani denge denetim mi diyeceğiz kaos mu diyeceğiz? Yani bunun arasında seçmen sıkıştırılmıştır"

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#CHP#Abdüllatif Şener#Kemal Kılıçdaroğlu

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