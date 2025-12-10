×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski CHP Serik ilçe başkanına ev hapsi

Güncelleme Tarihi:

#CHP Serik#Rüşvet#Ev Hapsi
Eski CHP Serik ilçe başkanına ev hapsi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 16:57

Antalya'nın Serik ilçesinde bir rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.'ye ev hapsi cezası verildi.

Haberin Devamı

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesi'nde yapılacak bir iş karşılığında, iddiaya göre, K.K. isimli esnaftan 80 bin TL istedi. K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında Ş.Ç. ile K.K., Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKANA EV HAPSİ CEZASI

2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP Serik#Rüşvet#Ev Hapsi

BAKMADAN GEÇME!