Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin CNN Türk'te... CHP'de yaşananları bir bir anlattı

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Belki bu klasik siyasetçilerin dışında farklı bir siyasi profil olduğum için başıma gelmeyen kalmıyor. Bunun bir tanesi 98 yılında ben o zaman genç bir siyasetçi, il yöneticisiyim ama aynı zamanda da belediye başkan yardımcısıyım. Başörtüsü tartışması var. Bu bireysel olarak, kişisel olarak beni çok rahatsız eden, hayatı özgürlük mücadelesiyle geçmiş bir insanım. Gerek il toplantısında bu tartışmaları açtım, gerekse gidişatla ilgili rahatsız olduğum için bu rahatsızlığımı da hep ifade etmişimdir. Sonra belediyede bir gün destek kıtalarına giderken, destek kıtalarında 300-400 erkeğin çalıştığı bir yerde bir kadın arkadaşımı buldum. Başörtülü olduğu için o zaman biliyorsunuz kamuya başörtülü almak yasaktı. Çok rahatsız oldum. Ve o kardeşimi aldım yanıma getirdim. Doğal olarak da bir gazeteye verdim demeçten dolayı Türkiye'de yer yerinde oynuyor. Yani insanların eğitim haklarını kısıtlayamazsınız, bu demokrasiyi özgürlüğü arttırıyor. Sene 98, 28 Şubat'ta hiç kimseden ses çıkmıyordu.

22 GÜN TT OLDUM

22 gün TT oldum. Türkiye tarihinde bugüne kadar bir siyasetçinin 22 gün TT olduğunu görmedim. Rusya-Ukrayna savaşı var, Kraliçe ölmüş bir sürü sorunlar var. Biz gündemdeyiz. İstisnasız parti yöneticilerimizin tamamı beni eleştirdi. O başörtü meselesinden geldiğimiz noktada şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı başörtülü. Dayağı yiyen ben günün sonunda.

"BİZ GEÇİCİ KURULUZ"

Şimdi işte barış süreci. Efendim ben söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin beni eleştiren arkadaşlarımız şu anda komisyonda bu süreçle meşgul oldu. Şimdi gelelim bizim meselemize. Şimdi biz kimiz? Evet biz geçici kuruluz. Yani geçici kurul ne demektir? Günün sonunda yargı bir karar almak zorunda kaldı 15 ay sonra. Taraflar kim? Tarafların bir tarafı Cumhuriyet Halk Partisi davayı açanlar, davalı olanlar da Cumhuriyet Halk Partili. Ve doğal olarak karar veren eğer bu davayı açanlara diyor ki bize tarafsız sorunu çözebilecek, sorun yaratmayacak bir liste getirilecek. Davayı açana diyorlar.

"PARTİDE ÇOK CİDDİ BİR SORUN VAR"

Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne 42 yılımızı verdik. Bugüne kadar benim de müteahhit arkadaşlarım olurdu, benim de Aziz İhsan gibi arkadaşlarım olurdu. Hayır kardeşim, hayatımı bu partiye vaat ettim. Eğer bugün partinin başında bir sorun varsa, ki çok ciddi bir sorun var, bunu altını çizerek söylüyorum. Bu sorunu da biz kaçırtamazdık, reddedemezdik. Ve günün sonunda biz bunu kabul ettik, arkadaşlarımızla, 5 arkadaşımızla. 2 arkadaşımızla yapılan bu psikolojik baskıdan dolayı, bu ara tabii biz bu görevden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yönetimiyle de sürekli iletişim içindeyiz. Dedik ki, evet 2 tane arkadaşımız da gitti, 3 kişi biz varız. 2 kişi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Genel Merkezi'nin tayin edebileceği hukuk bilgisi olan 2 arkadaşımız da bizimle çalışsın, kısa sürede bu meseleyi çözelim.

Bugüne kadar konuşmamamın tek nedeni yani televizyonlara çıkmamamın bu üç televizyondan beklediğim şey. Her üç televizyonda da bu demokratik hakkımı, hukuksal hakkımı önümüzdeki günlerde mutlaka kullanacağım. NOV TV, Sözcü TV, Halk TV. Onlar hakaret ettiler her gün, yalan söylediler. Aziz İhsan'ı ortaklarını çıkardılar, bize saldırttılar. Bir sürü ailemize, çocuğumuza laf söylediler. Benim çocuğuma, eşime, aileme kim hakaret edebilir. Bunu kabul etmek mümkün olur mu? Bu televizyonlarda yapıldı işte. Evet cevap vereceğim. Diyorum ki çağırın yayınıza, nasıl ki Aziz İhsan'ın iş ortaklarını çağırdınız, bize bir sürü ağır laflar söyledilerse biz de söz hakkımızı kullanalım.

BÜTÜN KİRLİLİĞİN İÇİNDE O VAR

CHP'de çok ciddi sorun var. Neden Aziz İhsan'dan bahsediyorum sürekli. Çünkü bütün bu kirliliğin içerisinde o var da ondan. Bana her şeyi söyletmeyin lütfen.