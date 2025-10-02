Eski CHP milletvekili eski eşinden şikayetçi

Haberin Devamı

Çiftin o dönem 9 ve 6 yaşında olan iki çocuğunun velayetini Gülay Yedekci’ye veren mahkeme, baba Mehmet Arslan’ın ise iki çocuğu için aylık 250’şer lira nafaka ödemesine hükmetti. Nafakanın az olduğunu iddia eden Gülay Yedekci, aile mahkemesine başvurarak eski eşi Mehmet Arslan’a ‘nafakanın artırımı’ davası açtı. Mahkeme, 2021’de nafakanın 850 liraya yükseltilmesine karar verdi. Yedekci bu karara itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı.

İstinaf Mahkemesi, bu miktarın az olduğuna kanaat getirerek nafakanın 3 bin 500’er liraya çıkarılmasına hükmetti. Mehmet Arslan da nafakayı ödeyemeyecek durumda olduğunu iddia ederek başka bir mahkemeye ‘nafakanın kaldırılması’ davası açtı. Gülay Yedekcı ise oğlunun 18 yaşına geldiği gerekçesiyle nafakasının sonlandırıldığını belirterek eski eşi Mehmet Arslan’a ‘yardım’ nafakası davası açtı.

Haberin Devamı

‘CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYUYOR’

İddiaya göre, eski eşler arasındaki iki dava devam ederken Mehmet Arslan, iki çocuğunun maddi ve manevi giderlerine hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Gülay Yedekci de çocuklarının bakım ve gözetimine ortak olmadığı gerekçesiyle Mehmet Arslan hakkında İstanbul 24’üncü İcra Dairesi’ne icra takibi başlattı. İcra Dairesi, borçların temsili amacıyla Mehmet Aslan’ın ikamet adresi olan Marmaris’teki adresine haciz çıkarılması yönünde karar verdi. Bunun üzerine Mehmet Arslan eski eşi Gülay Yedekci’ye husumet besleyerek ölümle tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı.

Gülay Yedekci’nin avukatı savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinin devamında, özetle “Eski eşi tarafından ısrarla aranan ve tehditlere maruz kalan müvekkil, ailesinin can güvenliğinden endişe etmektedir. Müvekkil ve çocuklarının psikolojisi yaşanan bu olaylar nedeniyle olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle Mehmet Arslan hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz” denildi.