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Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı

#İzmir#CHP#Milletvekili
Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de yaklaşık 1,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren CHP 22'nci ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman (72), son yolculuğuna uğurlandı.

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Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman için bugün öğle vakti Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arıtman'ın oğlu Mehmet Arıtman, torunu Yetkin Arıtman, kızı Melis Arıtman Alp, eşi Yetkin Arıtman, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, Özcan Purçu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe belediye başkanları katıldı. Taziyeleri aile yakınları kabul etti. Arıtman'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Canan hanımla birlikte milletvekilliği yaptık. İlkeli, duruşu olan, yurtsever, Atatürkçü bir Türk kadınıydı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

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CANAN ARITMAN KİMDİR?

Canan Arıtman, 01.01.1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest doktorluk yapan ve iki çocuk annesi Arıtman, TBMM 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı

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#İzmir#CHP#Milletvekili

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