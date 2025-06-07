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Eski çalışanını satırla kovaladı!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Güvenlik Kamerası#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 10:11

Küçükçekmece’de pastane sahibi, iş yerine çağırdığı eski çalışanını tartıştıktan sonra satırla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 1 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, eski çalışanını akşam dükkana çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Konuşurken aralarında tartışma çıkan ikili kavgaya başladı.

Eski çalışanını satırla kovaladı

Eski çalışan iş yerine taş ve şişe fırlatırken, iş yerindekilerden biri satırla biri sopayla kovaladı. Bu sırada çevredeki bazı araçlara taş isabet etti. Araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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#İstanbul#Güvenlik Kamerası#Kavga

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