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Eski Bursaspor Başkanı tekrar tutuklandı

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#Bursaspor#Emin Adanur#Tutuklama
Eski Bursaspor Başkanı tekrar tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Bursaspor’un eski başkanlarından Emin Adanur (34), evini hacze gelen 2 avukat ile icra memurunu dövdürdüğü iddiasıyla nisan ayında 3 arkadaşıyla birlikte tutuklanmıştı. Sanıklar, Bursa 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada, suçlamaları reddederken; mahkeme hâkimi sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Duruşmanın görüldüğü 29 Mayıs’ta cezaevinden çıkan Emin Adanur, 3 gün sonra başka bir dosyadan yeniden tutuklandı. Konut satma vaadiyle 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Adanur’un kaçma ihtimali gerekçe gösterilerek hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Müşteki avukatının talebi sonrası gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Emin Adanur, “35 gündür tutukluydum, yeni tahliye oldum. Bu süreç içerisinde benim şantiyeme bir tane çivi dahi çakmadılar. İşimin başında durup, mağdurların zararlarını gidermem gerekmektedir. Tutuklanmam halinde bu zararları gidermem zora girecektir. En ağır adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

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#Bursaspor#Emin Adanur#Tutuklama

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