Eski boksör, arkadaşını yumrukla öldürdü iddiası: 'Eşin yarın gelsin bu işi halletsin, yoksa önce onu öldüreceğim'

Olay, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Pınartepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre eski boksör Gürsoy K., yakın arkadaşı olan Seyit Göçüm’e 2 yıl önce 400 bin lira borç para verdi. Geçen sene nisan ayında Mona Behmeni ile hayatını birleştiren Seyit Göçüm, Gürsoy K.'yi nikah şahidi yaptı. Borç aldığı zamandan bu yana Göçüm, faiziyle birlikte Gürsoy'a yaklaşık 4 milyon lira ödedi. Ancak Gürsoy para istemeye devam etti. Seyit Göçüm bir süre sonra hastalandı ve doktorların tavsiyesiyle işi bıraktı. Göçüm’ün eşi Mona Behmeni ise sahibi olduğu güzellik merkezini çalışanlarına bırakarak, eşinin işlerini devraldı.

ALDIĞI YUMRUKTAN SONRA FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Gürsoy K., 13 Ocak 2026'da Mona Behmeni’nin başında durduğu Göçüm’e ait iş yerine giderek yeniden para istedi. Seyit Göçüm'ün eşi Behmeni, Gürsoy K. 'Biz sana 2 lüks araç verdik, defalarca kez hem elden hem bankadan ödeme yaptık. Bu borç niye bitmiyor. Güzellik merkezimi de sana vereyim artık bu konuyu kapat' dedi. Bunun üzerine Gürsoy K., Behmeni’ye eşinin gelip bu işi bitirmesini söyledi.

Bunun üzerine bir sonraki gün Gürsoy K. ve Seyit Göçüm, iş yerinin yanındaki bir kafede buluştu. Bir süre oturan ikili daha sonra kalktı. Caddede yürüdükleri sırada Gürsoy, Göçüm’e yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle fenalaşan Göçüm’ü görenler, iş yerinde oturan eşi Mona Behmeni’ye haber verdi. Behmeni dışarı çıkınca Gürsoy K.', ona da saldırdı. Çift polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken Seyit Göçüm bayıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar çevredeki iş yerlerinin kamerasına anbean yansıdı.

'EŞİM POLİSİN YANINDA FENALAŞTI'

Yaşananları anlatan Mona Behmeni, “Benim eşim bir hastalık geçirdi. Doktorlar dedi ki; 'Stresten uzak dursun.' Bu yüzden eşim işi gücü bıraktı istirahat etmek için evde durmaya başladı. Ben de güzellik merkezimi bıraktım, eşimin işlerine baktım. Onun yerine çalışmaya başladım. 13 Ocak’ta Gürsoy K. eşimin iş yerine geldi. Bana, 'Kocan nerede dedi.' Ben de ona dedim ki; eşimin hasta olduğunu biliyorsun evde dinleniyor. O da kocamın hala ona borcu olduğunu söyledi. Ben de ona ne borcu, bu borç hala bitmedi mi diyerek, güzellik merkezimi vermeyi teklif ettim. O da 'Eşin yarın gelsin bu işi halletsin, yoksa önce onu öldüreceğim sonra da güzellik merkezini başına yıkacağım' dedi. Akşam eşime olanları anlattım ama Gürsoy K.'nin beni tehdit ettiği kısmı anlatmadım. 14 Ocak’ta eşimle Gürsoy, iş yerinin yanındaki bir kafede oturdu. 5-6 dakika oturduktan sonra kalktılar. Yolda yürürken Gürsoy eşime yumruk attı, hasta olduğunu bildiği halde. Kocam fenalaşınca komşular gelip bana haber verdi. Ben dışarı çıktığımda, Gürsoy bana da vurdu. Çevredekiler bizi ayırdı. Sonra eşim bana, polise ve avukata haber vermemi söyledi. Polis ve avukat geldi. Eşim her şeyi anlattı, tam o esnada polisin yanında fenalaşıp bayıldı. Ve ben eşimi kaybettim" dedi.

'SENİ DEPORT ETTİRİRİZ DİYE TEHDİT EDİYORLAR'

Olayın ardından Gürsoy K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gürsoy K. tutuklandı. Ancak Mona Behmeni, şüphelinin ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Behmeni, "Acı kolay değildi. Biraz kendimi toparlamaya çalıştım. Ama Gürsoy'un ailesi beni tehdit etti. 'Sen yabancısın, seni deport ettiririz; şikayetinden vazgeç' dediler. Evden çıkamıyorum, işime gidemiyorum. Ben para istemiyorum sadece adalet istiyorum. Hayatımızı mahvetti. 9 ay evli kalabildim. Sonuna kadar şikayetimin arkasında duracağım" diye konuştu.