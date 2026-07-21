Eski binada define aradılar: Kazdıkları alanı halıyla kapatmışlar

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 11:44
Samsun’un Canik ilçesinde, 2 katlı eski binada kaçak kazı yapan 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin kazı yapılan alanın üzerini halıyla kapattığı belirlendi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, define aramak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, Canik ilçesindeki 2 katlı eski binada arama yaptı. Aramalarda, zemin katta üzeri halıyla kamufle edilmiş kapak tespit edildi.
Gizli kapaktaki bölümde 2,5 metre derinlik ve 1,5 metre genişliğinde kazılı alan belirlendi. Birer kürek, keser, çapa, kova
, gaz maskesi, açılı taşlama makinesi ve 3 keskiye de el konuldu. Müze Müdürlüğü, olay yerinde incelemeler yaptı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.