Eski binada define aradılar: Kazdıkları alanı halıyla kapatmışlar

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, define aramak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, Canik ilçesindeki 2 katlı eski binada arama yaptı. Aramalarda, zemin katta üzeri halıyla kamufle edilmiş kapak tespit edildi.