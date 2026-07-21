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Eski binada define aradılar: Kazdıkları alanı halıyla kapatmışlar

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#Samsun#Kaçak Kazı#Organize Suçlar
Eski binada define aradılar: Kazdıkları alanı halıyla kapatmışlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 11:44

Samsun’un Canik ilçesinde, 2 katlı eski binada kaçak kazı yapan 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin kazı yapılan alanın üzerini halıyla kapattığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, define aramak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, Canik ilçesindeki 2 katlı eski binada arama yaptı. Aramalarda, zemin katta üzeri halıyla kamufle edilmiş kapak tespit edildi.

Eski binada define aradılar: Kazdıkları alanı halıyla kapatmışlar

Gizli kapaktaki bölümde 2,5 metre derinlik ve 1,5 metre genişliğinde kazılı alan belirlendi. Birer kürek, keser, çapa, kova, gaz maskesi, açılı taşlama makinesi ve 3 keskiye de el konuldu. Müze Müdürlüğü, olay yerinde incelemeler yaptı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. 

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#Samsun#Kaçak Kazı#Organize Suçlar

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