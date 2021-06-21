Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
56 yaşında hayata gözlerini yuman Kartepe Belediyesi ve Kocaelispor’un eski başkanı Hüseyin Üzülmez Kartepe’de düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.
Kocaelispor’da ve Kartepe Belediyesi’nde başkanlık yapan Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri nedeniyle dün akşam tedavi gördüğü İstanbul’daki özel hastanede hayatını kaybetti.
Kartepe Arslanbey Şefkatiye Camiinde öğle vakti Üzülmez için cenaze töreni düzenlendi.
Hüseyin Üzülmez 56 yaşındaydı...
Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, eski milli futbolcu İbrahim Üzülmez, milletvekilleri, belediye başkanları, eski belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ile Üzülmez’in ailesi ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Hüseyin Üzülmez, Şefkatiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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