Eski belediye başkanlarından Tonguç hayatını kaybetti

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Antalya'da 1973-1980 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Selahattin Tonguç, rahatsızlığı nedeniyle 28 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Tonguç, 8 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Selahattin Tonguç'un ölüm haberi, büyük üzüntüyle karşılandı.

SELAHATTİN TONGUÇ KİMDİR

2 Mart 1941 tarihinde Antalya’da doğan Selahattin Tonguç, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1965-1973 yılları arasında Antalya’da serbest avukatlık yaptı. Ardından, 1973-1980 yılları arasında CHP’den iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulundu. 1980’den sonra Antalya’da tarım ve hayvancılıkla ilgilendi. Evli, iki çocuk ve üç torun sahibiydi.