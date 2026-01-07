×
HABERLERGündem Haberleri

Eski belediye başkanına saldırı: Hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz Sahil Yolu#Ali Aydın#Sürmene Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 22:56

RİZE’de Karadeniz Sahil Yolu’nda kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Sarayköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın, ciple Artvin istikametine giderken, bilinmeyen nedenle durdurduğu aracından indi. Aydın, yol üzerinde kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenler tarafından fark edilen Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

