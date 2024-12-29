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Eski belediye başkanı ve oğlunu öldürmüştü! 19 yıl sonra yakalandı

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#Belediye Başkanı#Ekrem Çetin#Cinayet
Eski belediye başkanı ve oğlunu öldürmüştü 19 yıl sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 12:34

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin (71) ve oğlu Cahit Çetin’i (27) restoranda yemek yerken tabanca ile öldüren Lütfü Arslan, 19 yıl sonra Gaziantep’te yakalandı.

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Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin, oğlu Cahit Çetin ile birlikte 2005 yılında Kilis'te otogar kavşağındaki bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ekrem Çetin ve oğlu ölürken, şüpheli ise kaçtı.

Eski belediye başkanı ve oğlunu öldürmüştü 19 yıl sonra yakalandı

Olayın ardından başlatılan soruşturmada belediye başkanı ve oğlunu öldüren şüphelinin Lütfü Arslan olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda Arslan’a ulaşılamadı.

Eski belediye başkanı ve oğlunu öldürmüştü 19 yıl sonra yakalandı

Yıllardır aranan şüpheli Lütfü Arslan'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, Lütfü Arslan’ı gizlendiği evde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lütfü Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

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Eski belediye başkanı ve oğlunu öldürmüştü 19 yıl sonra yakalandı

 

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#Belediye Başkanı#Ekrem Çetin#Cinayet

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