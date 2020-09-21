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AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 19:36 | Son Güncelleme:

Eski belediye başkanı silahlı saldırıda bulunmuştu! Kritik gelişme

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Eski belediye başkanı silahlı saldırıda bulunmuştu! Kritik gelişme
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Sinop'ta çıkan kavgada bir kişiyi silahla vuran eski belediye başkanı Zeki Yılmazer tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Gelincik Mahallesi'ndeki bir restoranda eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (62) ile Atıf Argun (68) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Argun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kolundan vurulan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmazer, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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