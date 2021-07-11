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HaberlerGündem HaberleriEski belediye başkanı Mustafa Gökoğlan'ın organları 3 hastaya umut oldu
GeriGündem Eski belediye başkanı Mustafa Gökoğlan'ın organları 3 hastaya umut oldu
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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Eski belediye başkanı Mustafa Gökoğlan'ın organları 3 hastaya umut oldu

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Eski belediye başkanı Mustafa Gökoğlan'ın organları 3 hastaya umut oldu

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 1984-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve beynindeki tıkanıklık nedeniyle önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Gökoğlan'ın (69) bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya can olacak.

Güney ilçesinin eski belediye başkanlarından Mustafa Gökoğlan, önceki gün rahatsızlanıp Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gökoğlan'a beyninde emboliye bağlı damar tıkanıklığı teşhisi konuldu. Gökoğlan'ın, doktorların müdahalesine rağmen aynı gün beyin ölümü gerçekleşti. Daha önce organ bağışı yapan Gökoğlan'ın iki böbreği ve karaciğeri, ailesinin de onay vermesiyle bağışlandı. Gökoğlan'ın ameliyatla alınan iki böbreği Muğla'da, karaciğeri de İzmir'de nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Gökoğlan'ın cenazesi, Güney Mezarlığı'nda bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

 

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