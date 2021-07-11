Eski belediye başkanı Mustafa Gökoğlan'ın organları 3 hastaya umut oldu

Güney ilçesinin eski belediye başkanlarından Mustafa Gökoğlan, önceki gün rahatsızlanıp Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gökoğlan'a beyninde emboliye bağlı damar tıkanıklığı teşhisi konuldu. Gökoğlan'ın, doktorların müdahalesine rağmen aynı gün beyin ölümü gerçekleşti. Daha önce organ bağışı yapan Gökoğlan'ın iki böbreği ve karaciğeri, ailesinin de onay vermesiyle bağışlandı. Gökoğlan'ın ameliyatla alınan iki böbreği Muğla'da, karaciğeri de İzmir'de nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Gökoğlan'ın cenazesi, Güney Mezarlığı'nda bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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