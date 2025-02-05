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Eski belediye başkanı, kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti

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#Sabri Pamuk#Aksaray#Gülağaç
Eski belediye başkanı, kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 13:24

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde evinin penceresinden düşen eski belediye başkanı Sabri Pamuk (84) yaşamını yitirdi. Pamuk'un kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybedip, düştüğü öğrenildi.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Bekarlar köyünde meydana geldi. Müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabri Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

7 çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Eski belediye başkanı, kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti

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#Sabri Pamuk#Aksaray#Gülağaç

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