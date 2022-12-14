Eski belediye başkanı Hazinedar’a rüşvet baskını

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Hazinedar ve yakın ekibiyle ilgili rüşvet iddialarının ardından mülkiye müfettişleri hazırladıkları raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 2016’daki iddialarla ilgili savcılığın talimatı üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, dün sabah İstanbul merkezli Çanakkale, Ordu ve Ankara’daki adresleri bastı.

TOSYA’DA YAKALANDI

Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve halen görevde olan zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ile zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 kişi çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda bulunamayan Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya’da gece saatlerinde gözaltına alındı. Hazinedar’ın, İstanbul’a getirileceği öğrenildi.