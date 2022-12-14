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Eski belediye başkanı Hazinedar’a rüşvet baskını

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#Murat Hazinedar#Beşiktaş Belediyesi#Rüşvet
Eski belediye başkanı Hazinedar’a rüşvet baskını
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 07:00

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eski başkan yardımcılarının da arasında bulunduğu kişilere, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, üye olmak, irtikap ve rüşvet’ suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

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Hazinedar ve yakın ekibiyle ilgili rüşvet iddialarının ardından mülkiye müfettişleri hazırladıkları raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 2016’daki iddialarla ilgili savcılığın talimatı üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, dün sabah İstanbul merkezli Çanakkale, Ordu ve Ankara’daki adresleri bastı.

Eski belediye başkanı Hazinedar’a rüşvet baskını

TOSYA’DA YAKALANDI

Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve halen görevde olan zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ile zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 kişi çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda bulunamayan Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya’da gece saatlerinde gözaltına alındı. Hazinedar’ın, İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

 

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#Murat Hazinedar#Beşiktaş Belediyesi#Rüşvet

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