Eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz, silahlı kavgada öldürülmüştü! Olay öncesi yaşananlar kamerada...

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçenin Tunca beldesinde bir dönem AK Parti’den belediye başkanlığı yapan Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir markette tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Caddeye taşan çatışmada H.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omzundan yaralandı.

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'ndeki diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

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Polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

OLAY ÖNCESİ YAŞANANLAR KAMERADA

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Naci Aytemiz'in bir marketin manav reyonunda beklediği sırada 2 kişi tarafından darbedilip, kendisine silah çekildiği anlar yer aldı. Aytemiz'in saldırganları uzaklaştırmaya çalışmasıyla müşterilerin kaçması da güvenlik kamerasına yansıdı.