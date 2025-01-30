Eski başpehlivan Hakkı Aygün cinayeti davasında karar! Öldüren ve azmettirenlere ceza yağdı

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Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde, 1 Eylül 2020'de saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda; eski yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Akgün'ün otomobilini durduran Umut Can Ferah, tabancayla göğsüne ateş etti. Görgü tanıklarının ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hakkı Aygün, kurtarılamadı. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Umut Can Ferah, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Ferah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 YIL ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Soruşturma kapsamında polis, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yavuz Tayfur ile yanındakilerinin peşine düştü. Polisin düzenlediği operasyonda Yavuz Tayfur ile 12 şüpheli, gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüphelilerden Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, 'Kasten öldürme', 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından tutuklandı. Yavuz Tayfur'ın ayrıca 2018'de de Hakkı Aygün'e silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Bu saldırıda Hakkı Aygün ile yağlı güreç sporcusu Mehmet Ali Avcı'nın yaralandığı, gözaltına alınan Yavuz Tayfur'un tutuklandıktan 1 ay sonra tahliye edildiği öğrenildi.

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DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

2018'deki silahlı saldırı ile 2020'de Hakkı Akgün öldürülmesi dosyaları birleştirildi, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. 4'ü tutuklu 27 sanığın yargılamalarına devam edildi. Tutuklu sanıklar Yavuz Tayfur, Yakup Tayfur, Umut Can Ferah ve Berkan Yarız ile tutuksuz sanıklardan Berk Şen, Çağdaş Güneş ve Y.E. duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Tolga Çalışkan ve M.S. ise başka suçtan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Umut Can Ferah'ı; güreşçi Aygün'e yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Mehmet Ali Avcı'ya yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Yavuz Tayfur; eski güreşçi Hakkı Aygün'ün öldürülmesine ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Mehmet Ali Avcı'ya yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Tayfur hakkında ayrıca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Yakarak mala zarar verme' suçlarından 17 yıl 11 ay hapis ve 1 milyon 50 bin lira adli para cezası verildi.

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SANIKLAR FARKLI SUÇLAMALARDAN CEZALAR

Sanıklardan Yakup Tayfur ise 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirmeye yardım', 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım', 'Silahla tehdit' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Berkan Yarız'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım', 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 27 yıl hapis ile 600 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Tutuksuz sanık Aziz Tayfur, 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirmeye yardım', Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 38 yıl hapse ve 600 lira adli para cezasına mahkum edildi. Tutuksuz sanık Tolga Çalışkan, 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 17 yıl, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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12 SANIK HAKKINDA BERAAT

Tutuksuz sanıklardan Burak Yılmaz, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 11 yıl, sanık Amran Güneş 'Silahla birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan toplamda 17 yıl hapis cezasına ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanık Çağdaş Güneş, 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 17 yıl ve 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanık Berk Şen 'Silahla gece vaktinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 9 yıl, sanık İhsan Çakar aynı suçtan 9 yıl, sanıklar Ramazan Aksu ve Cahit Tayfur ise 'Silahla gece vaktinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 11'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ferhat Gökgöz ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına mahkum edildi. Sanık Seçkin Güneş Gürten 'Yakarak mala zarar verme' suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası aldı. 12 sanık hakkında da beraat kararı verildi.