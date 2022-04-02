Eski başkana ‘ihale’ gözaltısı

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 ihalede 4 doğrudan teminle ilgili usulsüzlük yapıldığını belirledi. İhalelerin verildiği firmaların daha önce belediyeye yönelik bir operasyonda tutuklanan Erkan Karaarslan’la bağlantılı olduğu tespit edildi. Firmalara 583 bin 770 lira ödeme yapıldığı saptandı.



21 KİŞİ YAKALANDI



Yapılan tespitlerin ardından savcılık, eski Avcılar Belediye Başkanı olan DSP Genel Başkan Yardımcısı Handan Toprak Benli ve Kamu Hukuku Uzmanı Erkan Karaarslan’ın da aralarında bulunduğu 27 kişi için gözaltı kararı verdi. Dün sabah İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda Benli ve belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Karaarslan ve 5 kişinin ise, daha önceki soruşturma nedeniyle tutuklu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 21 kişi, ‘örgütlü olarak ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından sorguya alındı.