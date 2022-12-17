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Eski Başkan Hazinedar rüşvetten tutuklandı

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#Beşiktaş Belediyesi#Hüseyin Avni Sipahi#Çetin Kırışgil
Eski Başkan Hazinedar rüşvetten tutuklandı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ve eski Belediye Meclis Üyesi Çetin Kırışgil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Savcılık tutuklama talebinde 14 eyleme yer vererek, inşaat ve işyeri ruhsatı almak isteyenlereBelta Vakfı’na zorla bağış yaptırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı 5 ayrı raporun ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, 15 kişi müşteki, 47 kişi de tanık olarak dinlenmişti. Suçlamalarda, ruhsat almak isteyen kişilere zorla Belta Vakfı’na bağış yaptırıldığı, para vermek istemeyenlere inşaat ya da işyeri açma ruhsatı verilmediği iddia ediliyor.

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#Beşiktaş Belediyesi#Hüseyin Avni Sipahi#Çetin Kırışgil

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