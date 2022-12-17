Eski Başkan Hazinedar rüşvetten tutuklandı

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Savcılık tutuklama talebinde 14 eyleme yer vererek, inşaat ve işyeri ruhsatı almak isteyenlereBelta Vakfı’na zorla bağış yaptırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı 5 ayrı raporun ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, 15 kişi müşteki, 47 kişi de tanık olarak dinlenmişti. Suçlamalarda, ruhsat almak isteyen kişilere zorla Belta Vakfı’na bağış yaptırıldığı, para vermek istemeyenlere inşaat ya da işyeri açma ruhsatı verilmediği iddia ediliyor.