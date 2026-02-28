Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 08:17

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 15. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Erbakan'ın vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, dernek yetkilileri ve vatandaşların katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde sabah namazı kılındı.

Namazın ardından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yenikapı Mevlevihanesi'nde de anma programı gerçekleştirildi.
