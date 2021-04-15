Eski Başbakan Yıldırım Akbulut’a veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenaze töreninde açıklama

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti. Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşama veda etti.

Akbulut için önce TBMM'de tören düzenlendi daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Akbulut'un cenazesi, devlet mezarlığına defnedilecek.

Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Değerli kardeşlerim, şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut beyefendiyi ebedi aleme, ahire uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın.

En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Tabi Yıldırım beyin gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı. Ve düşüncelerini bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik.

Rabbim yar, yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum.

Meclis’teki törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu ifadeleri kullandı:

''Ölüm, yeni bir dönemin başlangıcı demek. Merhum Akbulut, ardından yazan, söyleyen gösteriyor ki seçkin, müstesna insanlardandı. Anavatan'da uzun yıllar devam etti. Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Parti genel başkanlığı, TBMM Başkanlığı görevlerinde hizmet eden Akbulut, ömrünün son zamanlarında bile Yüksek İstişare Kurulu'nda ülkesi ve milleti için çalışmaya devam etti. Dürüst kişiliğinden bir şey kaybetmeden hayatta kalmayı başaran Akbulut, hafızalarımızda böyle yaşamaya devam edecektir. Ayasofya'nın açılışına dünya gözüyle şahit olması çok müstesnadır. Akbulut halkın içinden bir devlet adamıydı. Halkımız simge bir ismini kaybetti.''

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara