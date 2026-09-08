Eski Başbakan Davutoğlu hakaretten ifade verdi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan ve kendini fesheden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 11 Eylül 2021’de Bingöl’de yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler doğrultusunda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Davutoğlu, dün “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ndeydi.

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM



Hakkındaki suçlamayla ilgili olarak 2 sayfalık yazılı ifade ve suçlamaya dayanak gösterilen konuşma metninin yazılı dökümünü savcılığı sunan Davutoğlu, ifadesinde hakkında başlatılan soruşturmanın siyasi saiklerle açıldığını savunarak özetle şunları söyledi:

“Bu soruşturmanın hukuki gerekçelerle değil, siyasi saiklerle başlatıldığı; cezalandırmaktan çok itibarsızlaştırmayı amaçladığı kamu vicdanının malumudur. Soruşturmaya konu edilen konuşma Eylül 2021’de Bingöl’de yaptığım ve bugün de her cümlesinin arkasında durduğum siyasi bir konuşmadır. O gün ne söylediysem bugün de o sözlerin faili, sahibi ve savunucusuyum. Bu gerçekleri dile getirmem hakaret değildir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı ve bu ülkeye Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı sıfatıyla tarihi, ahlaki ve siyasi sorumluluğumdur. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanıdır; aktif siyasetin içinde, siyasi tartışma ve polemiklerin doğrudan tarafıdır. Sözlerimin arkasındayım. Hakaret etmedim, hesap sordum. Aşağılamadım; eleştirdim. Suç işlemedim; Anayasal hakkımı ve siyasi sorumluluğumu kullandım.”

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‘CUMHURİYET TARİHİNDE İLK’

Davutoğlu ifade işleminin ardından bir basın açıklaması da yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşanıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan, düşüncesini ifade ettiği ve eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı.”