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Eski bankacının kredi çetesi! 500 milyonluk VIP vurgun

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#Çete#Vurgun#Banka
Eski bankacının kredi çetesi 500 milyonluk VIP vurgun
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 07:00

Zimmetine para geçirince işten atılan bankacı Raşit K., kurduğu çeteyle işsizleri VIP minibüslerle Ankara’ya götürdü, 5 yıldızlı otellerde konaklatıp lüks mekânlarda ağırladı. Fason şirketlerde yüksek ücretle ‘işe almış’ gibi yaptı. Bu kişiler adına kredi çekerek 500 milyon liralık vurguna imza attı.

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ANKARA merkezli yürütülen operasyonda ‘batık kredi’ çetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları operasyonla çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Eski bankacının kredi çetesi 500 milyonluk VIP vurgun



LÜKS OTELLERDE KONAKLATTI

Liderliğini zimmetine para geçirdiği için işten atılan eski bankacı Raşit K.’nin yaptığı örgütün çalışma yöntemi de deşifre edildi.

ÖNCE İŞSİZLERE OLTA: Ankara merkezli çalışan çete, farklı illerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz olan kişilere ulaştı.

İŞ BULMA VAADİYLE ANKARA’YA: Ardından bu kişiler, iş bulma vaadiyle Ankara’ya yönlendirildi.

VIP HİZMET: Örgüt elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekânlarda ağırladı.

FASON ŞİRKETTE YÜKSEK MAAŞLA İŞ: Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ gibi yaptı.

KREDİ PUANINDA ARTIŞ: Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.

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Eski bankacının kredi çetesi 500 milyonluk VIP vurgun



SONRA DA NÜFUS MEMURU DEVREDE

SAHTE ADRES: Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur Seyit D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi.

GELSİN KREDİLER: Kredi puanları yükseltikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı. Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikâmet adreslerin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.

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Eski bankacının kredi çetesi 500 milyonluk VIP vurgun

PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Yapılan araştırmalar sonunda vurgunun boyutunun yaklaşık 500 milyon lira olduğu belirlendi. Şimdi çetenin kredi vurgunuyla elde ettiği paranın izi sürülüyor.

Eski bankacının kredi çetesi 500 milyonluk VIP vurgun

ÇETENİN İŞ BÖLÜMÜ: GETİR-GÖTÜR AĞIRLA HESAP AÇTIR

İTİRAFÇI olan çete üyesi Pınar E., örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu belirlendi. Buna göre “ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması” gibi herkesin bir görev alanı olduğu ortaya çıktı.

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#Çete#Vurgun#Banka

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