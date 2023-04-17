Eski bankacının kredi çetesi! 500 milyonluk VIP vurgun

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ANKARA merkezli yürütülen operasyonda ‘batık kredi’ çetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları operasyonla çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
GELSİN KREDİLER: Kredi puanları yükseltikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı. Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikâmet adreslerin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.
PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR
Yapılan araştırmalar sonunda vurgunun boyutunun yaklaşık 500 milyon lira olduğu belirlendi. Şimdi çetenin kredi vurgunuyla elde ettiği paranın izi sürülüyor.
ÇETENİN İŞ BÖLÜMÜ: GETİR-GÖTÜR AĞIRLA HESAP AÇTIR
İTİRAFÇI olan çete üyesi Pınar E., örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu belirlendi. Buna göre “ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması” gibi herkesin bir görev alanı olduğu ortaya çıktı.