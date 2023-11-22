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Eski Bakırköy Belediye Başkanı Erzen hayatını kaybetti

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#Bakırköy#Ateş Ünal Erzen#Galatasaray
Eski Bakırköy Belediye Başkanı Erzen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 20:01

Bakırköy'de iki dönem belediye başkanlığı yapan 78 yaşındaki Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.

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Eski Bakırköy belediye başkanı ve Galatasaray yöneticisi Ateş Ünal Erzen, 78 yaşında hayatını kaybetti. Erzen için Galatasaray Spor Kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

ATEŞ ÜNAL ERZEN KİMDİR?

Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

2004 yılında yapılan seçimlerde CHP'de Bakırköy Belediye Başkanı seçilen Erzen 2014 yılına kadar görevine devam etti. Bir süre önce rahatsızlanan Erzen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

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#Bakırköy#Ateş Ünal Erzen#Galatasaray

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