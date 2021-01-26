Eski bakanın çocukluk hayali: Beşiktaş’ta oynamak
Eski bakan Murat Başesgioğlu, 1987 yılından 2015 yılına kadar yapılan tüm seçimlerde 28 yıl boyunca kesintisiz her dönem parlamentoya girerek bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere uzun yıllar ülke siyasetinde çok önemli görevlerde bulunan eski Bakan Murat Başesgioğlu, çocukluk hayalini açıkladı: “En büyük hayalim Beşiktaş’ta futbol oynamaktı.”
Koronavirüs salgını sürecini memleketi Kastamonu’daki evinde geçiren eski Bakan Murat Başesgioğlu, önceki gün Instagram canlı yayınında Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Siyaset ve İletişim Platformu Başkanı avukat Çağrı Başesgioğlu’nun ‘Tecrübe Konuşuyor’ adlı programına konuk oldu. Oğlunun yönetimindeki canlı yayında, “Murat Başesgioğlu nasıl bir ortamda büyüdü, hayalleri nelerdi, hayallerini gerçekleştirebildi mi?” sorusuna “En büyük hayalim Beşiktaş’ta futbol oynamaktı” yanıtını veren Başesgioğlu, “Beşiktaş formasıyla Fulya stadında, İnönü stadında maç yapamadım ama başka bir formayla o statlarda futbol oynamak, maç yapmak nasip oldu. Yani o planımızı da o şekilde gidermiş olduk” diye yanıt verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle