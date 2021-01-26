Eski bakanın çocukluk hayali: Beşiktaş’ta oynamak

Koronavirüs salgını sürecini memleketi Kastamonu’daki evinde geçiren eski Bakan Murat Başesgioğlu, önceki gün Instagram canlı yayınında Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Siyaset ve İletişim Platformu Başkanı avukat Çağrı Başesgioğlu’nun ‘Tecrübe Konuşuyor’ adlı programına konuk oldu. Oğlunun yönetimindeki canlı yayında, “Murat Başesgioğlu nasıl bir ortamda büyüdü, hayalleri nelerdi, hayallerini gerçekleştirebildi mi?” sorusuna “En büyük hayalim Beşiktaş’ta futbol oynamaktı” yanıtını veren Başesgioğlu, “Beşiktaş formasıyla Fulya stadında, İnönü stadında maç yapamadım ama başka bir formayla o statlarda futbol oynamak, maç yapmak nasip oldu. Yani o planımızı da o şekilde gidermiş olduk” diye yanıt verdi.